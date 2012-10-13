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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Таити - Новая Зеландия
Таити - Новая Зеландия: обзор матча 13 октября 2012
Таити
13.10.2012, суббота, 10:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания, 3 тур
0 : 2
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таити - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
- : -
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Новая Зеландия
3 : 0
11.10.2024
Таити
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
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Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
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Иран
2 : 2
16.06.2026
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