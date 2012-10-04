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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Наполи
ПСВ - Наполи: обзор матча 04 октября 2012
ПСВ
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
19'
Д. Ленс
41'
Д. Мертенс
52'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Наполи
90'
+1
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Т. Дерейк
89'
88'
Желтая карточка
Э. Кавани
87'
Желтая карточка
Г. Пандев
86'
Желтая карточка
Д. Место
84'
Желтая карточка
П. Каннаваро
72'
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
62'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Инсинье
56'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
В. Баума
55'
ГОЛ! 3:0!
Марсело
Пас отдал
Д. Мертенс
52'
48'
Желтая карточка
А. Доссена
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Нарсинг
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
19'
2'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Вилфред Баума
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ПП
17
Джермейн Ленс
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
3
Андреа Доссена
ЦП
27
Джандоменико Место
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-3
24
Ватерман
3
Баума
6
Марсело
4
Дерейк
13
Хатчинсон
8
Строотман
11
Тойвонен
6
ван Боммел
10
Мертенс
17
Ленс
7
Нарсинг
3-4-1-2
21
Розати
28
Каннаваро
6
Ароника
6
Фернандес
3
Доссена
27
Место
21
Джемаили
33
Донадель
10
Инсинье
11
Варгас
7
Эль-Каддури
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
7
Эль-Каддури
10
Кавани
10
Кавани
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
21
Пандев
21
Пандев
10
Инсинье
Остались в запасе
ПСВ
Наполи
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча ПСВ - Наполи
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:55 (прямая)
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