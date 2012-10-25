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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Удинезе
Янг Бойз - Удинезе: обзор матча 25 октября 2012
Янг Бойз
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
4'
Р. Бобадилья
71'
Р. Бобадилья
81'
Р. Бобадилья (П)
74'
А. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Удинезе
Желтая карточка
Д. Весковац
90'
Замена
Д. Весковац
️️️️
А. Фарнеруд
87'
81'
Желтая карточка
М. Домицци
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Бобадилья
81'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Сарате
80'
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Кода
Пас отдал
П. Армеро
71'
Замена
М. Домицци
️️️️
А. Лаццари
Замена
К. Шнойвли
️️️️
М. Костанцо
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Бобадилья
71'
66'
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
М. Костанцо
65'
49'
Желтая карточка
Виллианс
46'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Ранеги
Желтая карточка
М. Раймонди
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Г. Сарате
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Янг Бойз
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
3-5-2
1
Вельфли
40
Ояла
31
Зверотич
13
Неф
16
Раймонди
9
Фарнеруд
23
Суттер
16
Костанцо
33
Сарате
25
Бобадилья
14
Нуццоло
4-1-3-2
23
Бркич
19
Фараони
4
Бенатиа
35
Кода
5
Данило
88
Виллианс
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
13
Ранеги
31
Фаббрини
33
Сарате
21
Гонсалес
21
Гонсалес
33
Сарате
9
Фарнеруд
22
Весковац
22
Весковац
9
Фарнеруд
16
Костанцо
20
Шнойвли
20
Шнойвли
16
Костанцо
10
Лаццари
6
Домицци
6
Домицци
10
Лаццари
13
Ранеги
37
Перейра
37
Перейра
13
Ранеги
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
Остались в запасе
Янг Бойз
Удинезе
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
16
Матиас Виткиевиец
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
14
Макс Райнталер
ЦП
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
16
Матиас Виткиевиец
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
14
Макс Райнталер
ЦП
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Руэда
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Янг Бойз - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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