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Лига чемпионов 2026/2027
Нордшелланд - Челси
Нордшелланд - Челси: обзор матча 02 октября 2012
Нордшелланд
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 4
Завершен
Челси
33'
Х. Мата
79'
Д. Луис
82'
Х. Мата
89'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Челси
89'
ГОЛ! 0:4!
Рамирес
Пас отдал
Оскар
Замена
А. Лаудруп
️️️️
К. Лорентцен
85'
83'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Мата
82'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Луис
Желтая карточка
И. Рунье
77'
Замена
С. Кристенсен
️️️️
М. Бекманн
75'
Замена
М. Тичинович
️️️️
М. Нордстранд
65'
65'
Замена
Э. Азар
️️️️
В. Мозес
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ПЗ
12
Джошуа Джон
ЛВ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
7
Николай Стокхольм
ЦП
11
Мортен Нордстранд
АП
20
Каспер Лорентцен
ПВ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Нордшелланд
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4-2-3-1
1
Хансен
8
Мтилига
5
Окоре
21
Рунье
4
Паркхерст
8
Аду
7
Стокхольм
12
Джон
11
Нордстранд
20
Лорентцен
26
Бекманн
4-3-2-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Луис
3
Коул
11
Мозес
8
Лэмпард
7
Рамирес
64
Мата
8
Оскар
9
Торрес
11
Нордстранд
91
Тичинович
91
Тичинович
11
Нордстранд
26
Бекманн
17
Кристенсен
17
Кристенсен
26
Бекманн
20
Лорентцен
22
Лаудруп
22
Лаудруп
20
Лорентцен
64
Мата
12
Оби Микел
12
Оби Микел
64
Мата
11
Мозес
10
Азар
10
Азар
11
Мозес
Остались в запасе
Нордшелланд
Челси
6
Лассе Петри
ЦП
16
Томас Вилладсен
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
6
Лассе Петри
ЦП
16
Томас Вилладсен
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Нордшелланд - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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