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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Питерборо Юнайтед
Блэкпул - Питерборо Юнайтед: обзор матча 16 марта 2013
Блэкпул
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
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Матчи команд
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- : -
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Англия. Первая лига, 14 тур
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Питерборо Юнайтед
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17.10.2026
Бертон Альбион
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