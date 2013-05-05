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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Акхисар Беледиеспор
Антальяспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 05 мая 2013
Антальяспор
05.05.2013, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 32 тур
4 : 3
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Антальяспор - Акхисар Беледиеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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