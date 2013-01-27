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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Мерсин Идманюрду - Сивасспор
Мерсин Идманюрду - Сивасспор: обзор матча 27 января 2013
Мерсин Идманюрду
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Турция. Супер-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мерсин Идманюрду - Сивасспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Тевфик Сирри Гюр
Новости команд
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Мерсин Идманюрду
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