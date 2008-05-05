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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Кубань (ЛФЛ)
Cибирь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 мая 2008
Cибирь
05.05.2008, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
4 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
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Статистика матча Cибирь - Кубань (ЛФЛ)
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
8000 из 12500 зрителей (64%)
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Cибирь
Кубань (ЛФЛ)
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
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4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
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2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
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2020.04.28 20:50
25
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