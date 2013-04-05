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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Пасуш де Феррейра
Маритиму - Пасуш де Феррейра: обзор матча 05 апреля 2013
Маритиму
05.04.2013, пятница, 23:00
Португалия. Высшая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маритиму - Пасуш де Феррейра
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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Маритиму
Пасуш де Феррейра
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