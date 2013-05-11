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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 11 мая 2013
Шальке-04
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
90+2'
С. Ульрайх (АГ)
24'
В. Ибишевич
66'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Ульрайх
90'
+2
89'
Замена
Ф. Македа
️️️️
М. Харник
83'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
А. Максим
71'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
Замена
Т. Пукки
️️️️
М. Хегер
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
М. Майер
️️️️
М. Бастос
59'
33'
Желтая карточка
С. Таски
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
И. Траоре
19'
Желтая карточка
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
7
Бастос
13
Джонс
8
Фарфан
21
Хунтелаар
11
Раффаэл
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
35
Таски
2
Хогланд
15
Бока
4
Гентнер
44
Максим
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
7
Бастос
7
Майер
7
Майер
7
Бастос
6
Хегер
20
Пукки
20
Пукки
6
Хегер
44
Максим
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
44
Максим
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
22
Харник
9
Македа
9
Македа
22
Харник
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Андре Вайс
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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