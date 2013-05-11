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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 11 мая 2013
Бавария
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
69'
Т. Мюллер
82'
Д. Шакири
87'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 3:0!
Л. Густаво
Пас отдал
Ф. Рибери
87'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Мюллер
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Ф. Рибери
82'
79'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
70'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
70'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Данте
69'
65'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Я. Моравек
56'
Замена
К. Фогт
️️️️
С. Мельдерс
32'
Желтая карточка
Я. Моравек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
ван Бюйтен
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
31
Швайнштайгер
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-3-1-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
24
Клаван
2
Верхаг
5
Райнхардт
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
13
Мюллер
14
Густаво
14
Густаво
13
Мюллер
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
17
Вернер
20
Оэрль
20
Оэрль
17
Вернер
13
Мельдерс
7
Фогт
7
Фогт
13
Мельдерс
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
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