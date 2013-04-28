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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 28 апреля 2013
Шальке-04
28.04.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Гамбург
10'
М. Бастос
21'
К. Хунтелаар
58'
К. Хунтелаар
66'
К. Хунтелаар
5'
М. Янсен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Хунтелаар
87'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Джонс
81'
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Бастос
78'
74'
Желтая карточка
Р. Адлер
Желтая карточка
М. Бастос
74'
69'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 4:1!
К. Хунтелаар
66'
63'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Скьельбред
62'
Желтая карточка
Т. Арслан
ГОЛ! 3:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Раффаэл
58'
30'
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Бастос
Пас отдал
К. Хунтелаар
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Янсен
Пас отдал
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Раффаэл
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
3
Деннис Аого
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Хильдебранд
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
13
Джонс
33
Нойштедтер
11
Раффаэл
7
Бастос
7
Дракслер
21
Хунтелаар
3-2-4-1
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
7
Янсен
3
Аого
30
Арслан
5
Скьельбред
7
Сала
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
7
Сон
7
Бастос
28
Фукс
28
Фукс
7
Бастос
13
Джонс
18
Мориц
18
Мориц
13
Джонс
21
Хунтелаар
20
Пукки
20
Пукки
21
Хунтелаар
8
ван дер Ваарт
8
Ринкон
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
5
Скьельбред
9
Руднев
9
Руднев
5
Скьельбред
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:25 (прямая)
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