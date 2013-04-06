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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 06 апреля 2013
Айнтрахт
06.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
53'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
84'
Желтая карточка
Х. Мартинес
73'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Штендера
️️️️
М. Русс
70'
65'
Желтая карточка
Л. Густаво
63'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Мюллер
62'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Роббен
53'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Лам
Желтая карточка
Ш. Айхнер
33'
Замена
С. Челоцци
️️️️
М. Ланиг
28'
26'
Пенальти не реализован!
Д. Алаба
24'
Травма
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
(К)
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ОП
23
Марко Русс
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Николов
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
13
Ланиг
23
Русс
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
10
Матмур
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
17
Боатенг
5
Алаба
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
10
Шакири
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
13
Ланиг
22
Челоцци
22
Челоцци
13
Ланиг
23
Русс
18
Штендера
18
Штендера
23
Русс
10
Роббен
7
Рибери
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
14
Густаво
14
Густаво
13
Мюллер
27
Гомес
14
Писарро
14
Писарро
27
Гомес
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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