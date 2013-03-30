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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 30 марта 2013
Шальке-04
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
71'
М. Хегер
79'
Раффаэл
83'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
83'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
83'
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Раффаэл
83'
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
Пас отдал
С. Колашинац
79'
74'
Замена
С. Салихович
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ч. Марика
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Хегер
Пас отдал
Д. Фарфан
71'
69'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Бастос
63'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
60'
21'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Чиприан Марика
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Хильдебранд
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
7
Дракслер
8
Фарфан
19
Марика
3-4-3
1
Гомес
23
Вестергор
19
Абрахам
32
Бек
2
Окс
0
Вайс
19
Джонсон
19
Уильямс
13
Хоселу
31
Фолланд
9
Фирмино
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
19
Марика
20
Пукки
20
Пукки
19
Марика
7
Бастос
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Бастос
19
Джонсон
23
Салихович
23
Салихович
19
Джонсон
19
Уильямс
22
Шипплок
22
Шипплок
19
Уильямс
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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