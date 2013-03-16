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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 16 марта 2013
Байер
16.03.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
74'
С. Рольфес
35'
М. Гомес
85'
Ф. Вольшайд (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
90'
+4
Желтая карточка
М. Нойер
Желтая карточка
Д. Швааб
90'
+3
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Вольшайд
77'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 1:1!
С. Рольфес
Пас отдал
С. Бениш
74'
72'
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
А. Роббен
70'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гомес
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ш. Райнарц
62'
Желтая карточка
Г. Кастро
56'
Замена
С. Сэм
️️️️
А. Шюррле
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Желтая карточка
Д. Карвахаль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
7
Штефан Райнарц
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-3-3-1
1
Лено
8
Бендер
2
Вольшайд
5
Швааб
17
Бениш
7
Райнарц
14
Карвахаль
8
Кастро
6
Рольфес
20
Шюррле
11
Кисслинг
4-2-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
88
Мартинес
14
Густаво
31
Швайнштайгер
10
Роббен
10
Шакири
27
Гомес
7
Райнарц
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Райнарц
20
Шюррле
33
Сэм
33
Сэм
20
Шюррле
10
Роббен
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
10
Роббен
14
Густаво
44
Тимощук
44
Тимощук
14
Густаво
27
Гомес
14
Писарро
14
Писарро
27
Гомес
Остались в запасе
Байер
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Байер - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
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