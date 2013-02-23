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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 23 февраля 2013
Ганновер-96
23.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Гамбург
7'
М. Диуф
39'
С. Хусти (П)
45'
Д. Я Конан
68'
Д. Я Конан
85'
М. Абделлауе
13'
Р. ван дер Ваарт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
Желтая карточка
А. Хоффманн
87'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Абделлауе
87'
ГОЛ! 5:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
А. Собич
85'
75'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Аого
75'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 4:1!
Д. Я Конан
68'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
65'
46'
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 3:1!
Д. Я Конан
45'
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Хусти
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хусти
39'
13'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
С. Хусти
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
3-2-2-3
20
Цилер
15
Поконьоли
19
Шульц
4
Хоффманн
5
Джуру
23
Шахед
9
Хусти
18
Пинту
11
Конан
92
Диуф
25
Абделлауе
4-3-2-1
15
Адлер
2
Дикмайер
41
Райкович
16
Вестерманн
3
Аого
5
Скьельбред
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
9
Хусти
34
Рауш
34
Рауш
9
Хусти
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
3
Аого
8
Ринкон
8
Ринкон
3
Аого
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
5
Скьельбред
9
Байстер
9
Байстер
5
Скьельбред
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Ярослав Дробны
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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