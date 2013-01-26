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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 26 января 2013
Ганновер-96
26.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
3'
М. Абделлауе
38'
М. Диуф
46'
А. Мадлунг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Хоффманн
90'
+3
88'
Желтая карточка
Диего
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Хусти
85'
Желтая карточка
С. Шахед
83'
81'
Замена
Р. Родригес
️️️️
М. Шефер
66'
Замена
И. Олич
️️️️
К. Треш
48'
Желтая карточка
Налдо
46'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
С. Кьер
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Мадлунг
Пас отдал
Б. Дост
Желтая карточка
С. Хусти
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
38'
Замена
К. Пандер
️️️️
М. Абделлауе
37'
Красная карточка
С. Поконьоли
34'
Замена
К. Хагги
️️️️
М. Эггиманн
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Абделлауе
Пас отдал
С. Шахед
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
63
Дениз Кадах
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
3-2-2-3
20
Цилер
5
Эггиманн
15
Поконьоли
5
Джуру
4
Хоффманн
23
Шахед
9
Хусти
24
Шмидебах
13
Шлаудрафф
92
Диуф
25
Абделлауе
3-2-2-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
24
Кьер
20
Виейринья
23
Фагнер
4
Шефер
28
Треш
8
Полак
10
Диего
14
Перишич
12
Дост
5
Эггиманн
5
Хагги
5
Хагги
5
Эггиманн
25
Абделлауе
24
Пандер
24
Пандер
25
Абделлауе
9
Хусти
34
Рауш
34
Рауш
9
Хусти
4
Шефер
13
Родригес
13
Родригес
4
Шефер
24
Кьер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
24
Кьер
28
Треш
40
Олич
40
Олич
28
Треш
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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