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Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 03 ноября 2012
Хоффенхайм
03.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Шальке-04
13'
К. Фолланд
67'
Р. Фирмино (П)
90+1'
С. Шипплок
37'
Р. Нойштедтер
82'
А. Учида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
ГОЛ! 3:2!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
90'
+1
Замена
С. Шипплок
️️️️
К. Фолланд
89'
83'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ж. Матип
82'
ГОЛ! 2:2!
А. Учида
Пас отдал
К. Хунтелаар
77'
Замена
Ч. Марика
️️️️
Д. Джонс
73'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Фирмино
67'
65'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Холтби
64'
Желтая карточка
И. Афеллай
63'
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
В. Грифо
️️️️
Т. Усами
62'
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Комппер
30'
Желтая карточка
С. Руди
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ф. Джонсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
3-4-3
1
Визе
32
Бек
5
Комппер
23
Вестергор
19
Джонсон
13
Руди
33
Усами
19
Уильямс
13
Хоселу
9
Фирмино
31
Фолланд
4-1-2-3
1
Уннершталь
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
8
Фарфан
21
Хунтелаар
17
Афеллай
33
Усами
32
Грифо
32
Грифо
33
Усами
31
Фолланд
22
Шипплок
22
Шипплок
31
Фолланд
90
Холтби
7
Дракслер
7
Дракслер
90
Холтби
32
Матип
14
Пападопулос
14
Пападопулос
32
Матип
13
Джонс
19
Марика
19
Марика
13
Джонс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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