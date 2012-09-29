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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 29 сентября 2012
Гамбург
29.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
20'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Замена
Д. Сала
️️️️
Х. Сон
88'
87'
Замена
Фелипе
️️️️
М. Шмидебах
77'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Эггиманн
Желтая карточка
М. Бадель
63'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Т. Арслан
62'
47'
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
М. Байстер
️️️️
И. Иличевич
46'
46'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Т. Арслан
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
20'
Желтая карточка
И. Иличевич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
7
Янсен
28
Мансьенн
16
Вестерманн
2
Дикмайер
16
Иличевич
30
Арслан
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
5
Хагги
9
Хусти
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
7
Сон
7
Сала
7
Сала
7
Сон
30
Арслан
8
Ирачек
8
Ирачек
30
Арслан
16
Иличевич
9
Байстер
9
Байстер
16
Иличевич
24
Шмидебах
20
Фелипе
20
Фелипе
24
Шмидебах
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
5
Эггиманн
92
Диуф
92
Диуф
5
Эггиманн
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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