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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 12 мая 2013
Лацио
12.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
10'
С. Флоккари
90+3'
А. Кандрева (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кандрева
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ренан
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
87'
86'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Желтая карточка
С. Флоккари
73'
71'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
А. Поли
Замена
А. Диас
️️️️
Ш. Раду
63'
61'
Замена
Ренан
️️️️
Д. Мунари
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эрнанес
51'
46'
Замена
Г. Берарди
️️️️
С. Поульсен
43'
Желтая карточка
Э. Мареска
16'
Желтая карточка
М. Родригес
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-5-2
22
Маркетти
26
Раду
27
Цана
20
Бьява
19
Лулич
12
Онази
15
Гонсалес
10
Эрнанес
87
Кандрева
11
Клозе
10
Флоккари
3-2-3-2
1
Да Кошта
35
Россини
5
Гастальделло
13
Мустафи
6
Родригес
7
Поульсен
15
Поли
16
Мареска
11
Мунари
18
Сансоне
9
Икарди
26
Раду
3
Андре Диас
3
Андре Диас
26
Раду
10
Эрнанес
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эрнанес
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
11
Мунари
5
Ренан
5
Ренан
11
Мунари
7
Поульсен
28
Берарди
28
Берарди
7
Поульсен
15
Поли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
15
Поли
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Лацио - Сампдория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
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