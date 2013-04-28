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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 28 апреля 2013
Сампдория
28.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
36'
Х. Куадрадо
41'
А. Льяич
73'
А. Аквилани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
87'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Эдер
86'
81'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
А. Льяич
Красная карточка
Д. Гастальделло
80'
77'
Замена
Ромуло
️️️️
Х. Куадрадо
76'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Аквилани
Пас отдал
А. Льяич
Замена
Д. Мунари
️️️️
Д. Сансоне
69'
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Лопес
56'
53'
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
Эдер
️️️️
М. Эстигаррибия
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Желтая карточка
А. Паломбо
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Писарро
32'
Желтая карточка
Гонсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
28
Берарди
13
Мустафи
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
15
Поли
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
18
Сансоне
11
Лопес
4-4-1-1
2
Вивиано
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
21
Паскуаль
7
Куадрадо
20
Аквилани
7
Писарро
6
Валеро
22
Льяич
9
Йоветич
18
Сансоне
11
Мунари
11
Мунари
18
Сансоне
18
Эстигаррибия
23
Эдер
23
Эдер
18
Эстигаррибия
11
Лопес
9
Икарди
9
Икарди
11
Лопес
7
Куадрадо
49
Ромуло
49
Ромуло
7
Куадрадо
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
22
Льяич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
22
Льяич
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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