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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 17 февраля 2013
Наполи
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
90'
+1
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Л. Де Сильвестри
81'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Икарди
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
77'
75'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
66'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Сансоне
Желтая карточка
Г. Инлер
63'
Замена
Г. Пандев
️️️️
П. Армеро
61'
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Бритос
61'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
3
Бритос
27
Место
7
Армеро
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
10
Инсинье
10
Кавани
4-4-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
21
Коста
35
Россини
5
Гастальделло
15
Поли
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
18
Эстигаррибия
9
Икарди
18
Сансоне
3
Бритос
18
Суньига
18
Суньига
3
Бритос
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
7
Армеро
21
Пандев
21
Пандев
7
Армеро
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
9
Икарди
11
Лопес
11
Лопес
9
Икарди
18
Сансоне
23
Эдер
23
Эдер
18
Сансоне
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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