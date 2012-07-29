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Лада-Тольятти - Сызрань-2003
Лада-Тольятти - Сызрань-2003: обзор матча 29 июля 2012
Лада-Тольятти
29.07.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Сызрань-2003
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лада-Тольятти - Сызрань-2003
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
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Лада-Тольятти
Сызрань-2003
В Тольятти закрывают футбольный клуб с опытом высшей лиги
2024.11.12 20:47
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2024.09.13 16:01
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2024.11.12 20:47
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2024.09.20 16:39
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2024.09.13 16:01
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3
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8
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