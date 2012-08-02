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Лига Европы 2026/2027
Кальмар - Янг Бойз
Кальмар - Янг Бойз: обзор матча 02 августа 2012
Кальмар
02.08.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Янг Бойз
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Статистика матча Кальмар - Янг Бойз
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Матчи команд
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- : -
23.11.2026
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0 : 0
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24.10.2026
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Тун
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2 : 3
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
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