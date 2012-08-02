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Расписание матчей
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КуПС - Бурсаспор
КуПС - Бурсаспор: обзор матча 02 августа 2012
КуПС
02.08.2012, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Бурсаспор
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Статистика матча КуПС - Бурсаспор
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Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
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08.11.2026
Интер
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0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
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2 : 2
25.10.2026
КуПС
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
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Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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