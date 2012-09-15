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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 15 сентября 2012
Хетафе
15.09.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
80'
Х. Маскерано (АГ)
32'
Адриано
74'
Л. Месси (П)
78'
Л. Месси
90+1'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Д. Вилья
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Х. Маскерано
80'
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Леон
79'
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
76'
Замена
Д. Вилья
️️️️
К. Тельо
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Замена
М. Ласен
️️️️
Мичел
69'
Желтая карточка
Х. Валера
62'
Желтая карточка
Мичел
61'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
60'
59'
Замена
Л. Месси
️️️️
Т. Алькантара
57'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
К. Пуйоль
54'
Травма
К. Пуйоль
38'
Желтая карточка
Ж. Пике
32'
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
С. Фабрегас
23'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
8
Мичел
ОП
25
Хавьер Торрес
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Мойя
23
Торрес
22
Лопо
4
Алексис
20
Валера
8
Мичел
25
Торрес
17
Кастро
10
Баррада
14
Леон
27
Колунга
4-3-3
26
Вальдес
33
Монтойя
5
Пуйоль
3
Пике
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
6
Алькантара
9
Педро
4
Фабрегас
37
Тельо
8
Мичел
25
Ласен
25
Ласен
8
Мичел
14
Леон
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Леон
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
5
Пуйоль
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Пуйоль
6
Алькантара
10
Месси
10
Месси
6
Алькантара
37
Тельо
7
Вилья
7
Вилья
37
Тельо
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Хетафе - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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