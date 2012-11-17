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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 17 ноября 2012
Серкль Брюгге
17.11.2012, суббота, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
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0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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