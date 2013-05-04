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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 04 мая 2013
Кр. Советов (мол)
04.05.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 4
Завершен
Динамо (мол)
58'
А. Елисеев
29'
Д. Отставнов (П)
37'
Д. Отставнов
39'
Н. Сергеев
86'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
М. Палиенко
90'
+2
88'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
86'
ГОЛ! 1:4!
А. Ташаев
83'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
Желтая карточка
С. Григорян
81'
80'
Замена
Д. Власов
️️️️
В. Сарамутин
75'
Замена
А. Иванов
️️️️
Г. Морозов
70'
Желтая карточка
А. Ташаев
69'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
В. Свежов
63'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Клягин
60'
59'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Ильин
Замена
П. Васильев
️️️️
О. Роганов
59'
ГОЛ! 1:3!
А. Елисеев
58'
53'
Желтая карточка
Г. Морозов
46'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
Замена
В. Свежов
️️️️
И. Максимов
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Концедалов
46'
Замена
Д. Голубев
️️️️
Р. Дарбинян
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
Н. Сергеев
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Отставнов
34'
Желтая карточка
А. Ильин
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Отставнов
Желтая карточка
И. Цаллагов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Олег Баклов
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
33
Александр Клягин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
58
Дмитрий Власов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
3-1-4-1-1
1
Баклов
47
Дарбинян
2
Григорян
25
Концедалов
15
Цаллагов
87
Максимов
43
Роганов
28
Кузьмичев
33
Клягин
99
Палиенко
90
Делькин
4-4-1-1
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Сергеев
5
Евсеев
18
Морозов
35
Ильин
42
Кириллов
47
Зобнин
27
Сарамутин
88
Ташаев
26
Отставнов
43
Роганов
3
Васильев
3
Васильев
43
Роганов
33
Клягин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
33
Клягин
47
Дарбинян
92
Голубев
92
Голубев
47
Дарбинян
25
Концедалов
47
Божин
47
Божин
25
Концедалов
15
Цаллагов
4
Елисеев
4
Елисеев
15
Цаллагов
87
Максимов
6
Свежов
6
Свежов
87
Максимов
42
Кириллов
14
Моргунов
14
Моргунов
42
Кириллов
27
Сарамутин
58
Власов
58
Власов
27
Сарамутин
35
Ильин
17
Горбунов
17
Горбунов
35
Ильин
18
Морозов
17
Иванов
17
Иванов
18
Морозов
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
88
Ташаев
77
Катрич
77
Катрич
88
Ташаев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Каримов
(Уфа)
Стадион:
Металлург
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