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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 27 апреля 2013
Кубань (мол)
27.04.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 4
Завершен
Зенит (мол)
6'
Л. Джорджевич
23'
А. Симонян
27'
Л. Джорджевич
67'
Л. Джорджевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
С. Химов
84'
Замена
К. Романец
️️️️
С. Каретник
78'
75'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Л. Джорджевич
75'
Замена
Э. Бадалов
️️️️
А. Иванов
75'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
К. Костин
73'
Замена
А. Панфилов
️️️️
Д. Богаев
73'
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Могилевец
73'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
А. Симонян
67'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Л. Джорджевич
Желтая карточка
Ж. Соблиров
60'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
Д. Цораев
57'
Замена
Э. Арутюнян
️️️️
А. Соснин
57'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
49'
Замена
Е. Касьянов
️️️️
М. Уренья
46'
27'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джорджевич
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Симонян
15'
Желтая карточка
Д. Ящук
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Эдуард Чолакян
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
19
Кирилл Романец
ЦЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
41
Эдгар Арутюнян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Евгений Алфёров
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-5-1
1
Байчора
79
Химов
62
Хачатурян
44
Журавлев
55
Соблиров
6
Цораев
23
Чолакян
7
Коноплев
23
Соснин
31
Каретник
11
Уренья
2-1-5-1-1
29
Мжельский
17
Костин
75
Ребенко
79
Троянов
91
Ящук
5
Зинков
88
Богаев
28
Могилевец
22
Иванов
10
Симонян
19
Джорджевич
23
Соснин
41
Арутюнян
41
Арутюнян
23
Соснин
11
Уренья
91
Касьянов
91
Касьянов
11
Уренья
6
Цораев
76
Постаногов
76
Постаногов
6
Цораев
31
Каретник
19
Романец
19
Романец
31
Каретник
19
Джорджевич
13
Киреенко
13
Киреенко
19
Джорджевич
22
Иванов
14
Бадалов
14
Бадалов
22
Иванов
88
Богаев
93
Панфилов
93
Панфилов
88
Богаев
17
Костин
17
Алфёров
17
Алфёров
17
Костин
10
Симонян
22
Вербицкас
22
Вербицкас
10
Симонян
28
Могилевец
20
Марков
20
Марков
28
Могилевец
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
66
Максим Швагирев
ВР
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Образко
(Ставрополь)
Стадион:
Труд
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2025.11.07 17:10
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