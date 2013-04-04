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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 04 апреля 2013
Амкар (мол)
04.04.2013, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
45'
В. Алейников
12'
А. Катрич
80'
В. Левин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Д. Живоглядов
90'
+2
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Иванов
86'
Желтая карточка
И. Горбунов
86'
Замена
Р. Еремеев
️️️️
Р. Зобнин
83'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Ташаев
Замена
Э. Гагиты
️️️️
П. Шувалов
82'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Левин
74'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Катрич
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Белоруков
70'
Желтая карточка
А. Панцырев
64'
55'
Замена
Д. Власов
️️️️
Д. Отставнов
46'
Замена
В. Левин
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Якубко
46'
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Гаглоев
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Алейников
45'
18'
Желтая карточка
А. Иванов
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Катрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
58
Дмитрий Власов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
4-1-2-1-2
57
Селихов
44
Пермяков
21
Белоруков
33
Шарифи
45
Придюк
38
Алейников
36
Панцырев
27
Гаглоев
7
Тюкалов
26
Якубко
60
Шувалов
4-2-3-1
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Евсеев
17
Иванов
5
Сергеев
42
Кириллов
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
17
Горбунов
26
Отставнов
21
Белоруков
10
Лаук
10
Лаук
21
Белоруков
60
Шувалов
73
Гагиты
73
Гагиты
60
Шувалов
26
Якубко
80
Карелис
80
Карелис
26
Якубко
27
Гаглоев
10
Матяш
10
Матяш
27
Гаглоев
26
Отставнов
58
Власов
58
Власов
26
Отставнов
42
Кириллов
88
Левин
88
Левин
42
Кириллов
77
Катрич
18
Каташевский
18
Каташевский
77
Катрич
47
Зобнин
13
Еремеев
13
Еремеев
47
Зобнин
88
Ташаев
27
Сарамутин
27
Сарамутин
88
Ташаев
17
Иванов
15
Данилкин
15
Данилкин
17
Иванов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Звезда
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