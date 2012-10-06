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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 06 октября 2012
Динамо (мол)
06.10.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
76'
П. Соломатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
Замена
И. Хохлов
️️️️
Д. Отставнов
90'
+3
Замена
А. Каташевский
️️️️
П. Соломатин
80'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Терехов
77'
ГОЛ! 1:0!
П. Соломатин
76'
Замена
В. Торшенцев
️️️️
М. Жабкин
69'
46'
Замена
М. Гамидов
️️️️
Д. Расулов
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
40'
Желтая карточка
М. Мусалов
25'
Желтая карточка
И. Сулейманов
9'
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Абдулавов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Антон Алаев
ЦЗ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-3-3
39
Фролов
32
Терехов
5
Евсеев
17
Иванов
5
Сергеев
9
Соловьев
17
Комисов
35
Ильин
26
Отставнов
31
Соломатин
99
Жабкин
2-4-1-3
1
Дженетов
44
Курбанов
5
Мусалов
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мухаммад
52
Магомедов
18
Бурмистров
99
Абдулавов
28
Сердеров
92
Мирзаев
99
Жабкин
99
Торшенцев
99
Торшенцев
99
Жабкин
31
Соломатин
18
Каташевский
18
Каташевский
31
Соломатин
26
Отставнов
77
Хохлов
77
Хохлов
26
Отставнов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
32
Терехов
88
Ташаев
88
Ташаев
32
Терехов
99
Абдулавов
47
Джангишиев
47
Джангишиев
99
Абдулавов
24
Расулов
38
Гамидов
38
Гамидов
24
Расулов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
5
Антон Алаев
ЦЗ
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
5
Антон Алаев
ЦЗ
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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