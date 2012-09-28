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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ахмат (мол)
Кубань (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 28 сентября 2012
Кубань (мол)
28.09.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
16'
Д. Никулаэ
48'
Ж. Соблиров
54'
Ш. Ашаханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ахмат (мол)
90'
+3
Замена
А. Кадыров
️️️️
М. Боршаев
Замена
Л. Коноплев
️️️️
Н. Жиляев
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мутошвили
Желтая карточка
С. Арзуманов
90'
+2
Замена
С. Химов
️️️️
С. Дрампов
85'
Замена
С. Арзуманов
️️️️
Г. Постаногов
80'
79'
Желтая карточка
Х. Кадыров
77'
Замена
М. Янурсаев
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
Е. Касьянов
️️️️
К. Халваши
75'
73'
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
К. Халваши
72'
65'
Замена
А. Матаев
️️️️
И. Давлетукаев
65'
Замена
С. Барзукаев
️️️️
Д. Кадиев
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
В. Чувилов
62'
57'
Желтая карточка
И. Давлетукаев
54'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ашаханов
ГОЛ! 2:0!
Ж. Соблиров
48'
46'
Замена
С. Мурихин
️️️️
З. Садаев
46'
Замена
С. Джанаев
️️️️
А. Межиев
Замена
Г. Постаногов
️️️️
Д. Никулаэ
46'
Желтая карточка
С. Дрампов
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Никулаэ
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Виктор Чувилов
ОП
5
Каха Халваши
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
61
Магомед Боршаев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
94
Салах Барзукаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
33
Абдул-Хаким Матаев
ЦФ
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-2-2
1
Байчора
55
Соблиров
70
Щучкин
75
Дрампов
94
Каглюк
8
Чувилов
15
Князев
9
Жиляев
5
Халваши
21
Никулаэ
61
Геворкян
3-5-2
12
Межиев
43
Давлетукаев
62
Батыров
44
Кадиев
61
Боршаев
50
Ашаханов
73
Мутошвили
84
Власов
20
Усманов
9
Садаев
10
Кадыров
Постаногов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
Постаногов
8
Чувилов
44
Журавлев
44
Журавлев
8
Чувилов
9
Жиляев
7
Коноплев
7
Коноплев
9
Жиляев
21
Никулаэ
76
Постаногов
76
Постаногов
21
Никулаэ
5
Халваши
91
Касьянов
91
Касьянов
5
Халваши
75
Дрампов
79
Химов
79
Химов
75
Дрампов
44
Кадиев
94
Барзукаев
94
Барзукаев
44
Кадиев
43
Давлетукаев
33
Матаев
33
Матаев
43
Давлетукаев
50
Ашаханов
67
Янурсаев
67
Янурсаев
50
Ашаханов
12
Межиев
35
Джанаев
35
Джанаев
12
Межиев
9
Садаев
33
Мурихин
33
Мурихин
9
Садаев
61
Боршаев
95
Кадыров
95
Кадыров
61
Боршаев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Кубань (мол) - Ахмат (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
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Кубань (мол)
Ахмат (мол)
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2021.06.03 00:16
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2021.05.28 16:42
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«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
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2021.05.28 10:46
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