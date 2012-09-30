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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 30 сентября 2012
Янг Бойз
30.09.2012, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Серветт
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
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Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
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2 : 0
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 2
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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Янг Бойз
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