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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 26 августа 2012
ПСЖ
26.08.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
88'
Желтая карточка
Г. Сертик
87'
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Жуссие
Замена
М. Верратти
️️️️
Б. Матюиди
81'
77'
Замена
Г. Сертик
️️️️
А. Савье
77'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
С. Арман
️️️️
Максвелл
69'
Замена
Ж. Менез
️️️️
А. Рабьо
61'
Желтая карточка
Б. Матюиди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
(К)
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Нене
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бордо
16
Седрик Каррассо
(К)
ВР
21
Энрике
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Флориан Маранж
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЛВ
22
Людовик Сане
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
20
Жуссие
АП
6
Анри Савье
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
ПСЖ
40
Ронан Ле Кром
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
12
Сахо
13
Жалле
8
Матюиди
14
Рабьо
8
Мотта
15
Пасторе
11
Ибрагимович
12
Нене
4-2-3-1
16
Каррассо
25
Мариано
13
Сиани
28
Маранж
21
Энрике
22
Сане
21
Н'Гуэмо
6
Савье
20
Жуссие
7
Обраньяк
14
Диабате
17
Максвелл
22
Арман
22
Арман
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
6
Верратти
8
Матюиди
14
Рабьо
7
Менез
7
Менез
14
Рабьо
7
Обраньяк
18
Плашил
18
Плашил
7
Обраньяк
6
Савье
22
Сертик
22
Сертик
6
Савье
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
40
Ронан Ле Кром
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
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