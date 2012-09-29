Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 29 сентября 2012
Черноморец
29.09.2012, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
41'
А. Минейро (П)
88'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлист
Вторая желтая
Л. Матос
90'
+6
Замена
Д. Васин
️️️️
Л. Бурдужан
90'
+2
Желтая карточка
Л. Матос
90'
Замена
А. Диденко
️️️️
Е. Зубейко
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
87'
Желтая карточка
К. Вильягра
79'
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Пшеничных
74'
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Д. Безотосный
73'
Желтая карточка
Л. Бурдужан
71'
66'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
Желтая карточка
К. Ковальчук
59'
Замена
В. Балашов
️️️️
Ф. Джа Джедже
46'
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
Х. Мануэль Торрес
43'
Желтая карточка
М. Торсильери
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Минейро
41'
40'
Желтая карточка
А. Горяинов
39'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
22
Евгений Зубейко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
70
Минейро
14
Фонтанелло
5
Бергер
3
Лео Матос
8
Ковальчук
89
Политыло
22
Зубейко
9
Джа Джедже
21
Бобко
31
Бурдужан
4-3-2-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
7
Соса
8
Эдмар
19
Торрес
10
Марлос
10
Хавьер
9
Воробей
9
Джа Джедже
27
Балашов
27
Балашов
9
Джа Джедже
22
Зубейко
9
Диденко
9
Диденко
22
Зубейко
31
Бурдужан
39
Васин
39
Васин
31
Бурдужан
19
Торрес
29
Бланко
29
Бланко
19
Торрес
19
Пшеничных
82
Ребенок
82
Ребенок
19
Пшеничных
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
75
Артур Денчук
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Металлист
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Металлист
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+