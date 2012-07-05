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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювяскюля - Стабек
Ювяскюля - Стабек: обзор матча 05 июля 2012
Ювяскюля
05.07.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ювяскюля - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювяскюля
Лига Европы, 2 раунд
Зета
1 : 0
26.07.2012
Ювяскюля
Лига Европы, 2 раунд
Ювяскюля
3 : 2
19.07.2012
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Стабек
3 : 2
12.07.2012
Ювяскюля
Лига Европы, 1 раунд
Ювяскюля
2 : 0
05.07.2012
Стабек
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
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Стабек
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
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