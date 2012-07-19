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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювяскюля - Зета
Ювяскюля - Зета: обзор матча 19 июля 2012
Ювяскюля
19.07.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Зета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ювяскюля - Зета
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювяскюля
Лига Европы, 2 раунд
Зета
1 : 0
26.07.2012
Ювяскюля
Лига Европы, 2 раунд
Ювяскюля
3 : 2
19.07.2012
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Стабек
3 : 2
12.07.2012
Ювяскюля
Лига Европы, 1 раунд
Ювяскюля
2 : 0
05.07.2012
Стабек
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
3 : 0
26.08.2020
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
Лига Европы, 1 раунд
Зета
2 : 2
06.07.2017
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Железничар
1 : 0
29.06.2017
Зета
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Товарищеский матч. Гол Козлова принес «Динамо» победу над черногорской «Зетой»
2018.02.14 18:48
Товарищеский матч. Гол Козлова принес «Динамо» победу над черногорской «Зетой»
2018.02.14 18:48
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