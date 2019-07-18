Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Зета
Фехервар - Зета: обзор матча 18 июля 2019
Фехервар
18.07.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 5 : 1
Завершен
Зета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Зета
Желтая карточка
Р. Юхас
66'
Начало матча
Статистика матча Фехервар - Зета
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
3 : 0
26.08.2020
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
Лига Европы, 1 раунд
Зета
2 : 2
06.07.2017
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Железничар
1 : 0
29.06.2017
Зета
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
Новости команд
Все
Фехервар
Зета
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Товарищеский матч. Гол Козлова принес «Динамо» победу над черногорской «Зетой»
2018.02.14 18:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+