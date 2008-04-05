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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Томь
Рубин - Томь: обзор матча 05 апреля 2008
Рубин
05.04.2008, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Томь
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Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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1 : 0
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Рубин
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24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
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Томь
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Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
В. Кулагин (оба – Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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