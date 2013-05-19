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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 19 мая 2013
Манчестер Сити
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
29'
Д. Родуэлл
59'
Д. Родуэлл
26'
Э. Пилкингтон
54'
Г. Холт
65'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
90'
Замена
Л. Беккио
️️️️
Г. Холт
Желтая карточка
Д. Лескотт
84'
82'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Э. Пилкингтон
66'
Замена
А. Теттей
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Родуэлл
65'
65'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хаусон
Пас отдал
Э. Пилкингтон
ГОЛ! 2:2!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Я. Туре
59'
54'
ГОЛ! 1:2!
Г. Холт
Пас отдал
Р. Снодграсс
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Тевес
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Э. Джеко
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Кидд
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-4-2
1
Харт
11
Коларов
4
Ричардс
15
Лескотт
5
Сабалета
14
Насри
20
Милнер
42
Туре
6
Родуэлл
32
Тевес
10
Джеко
4-5-1
26
Радди
16
Мартин
3
Уиттакер
6
Беннетт
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Пилкингтон
27
Холт
6
Родуэлл
21
Сильва
21
Сильва
6
Родуэлл
32
Тевес
10
Агуэро
10
Агуэро
32
Тевес
4
Джонсон
6
Теттей
6
Теттей
4
Джонсон
13
Пилкингтон
17
Беннетт
17
Беннетт
13
Пилкингтон
27
Холт
32
Беккио
32
Беккио
27
Холт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Брайан Кидд
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Брайан Кидд
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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