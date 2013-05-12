Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл: обзор матча 12 мая 2013
Куинз Парк Рейнджерс
12.05.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
11'
Л. Реми (П)
18'
А. Бен Арфа (П)
35'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Хойлетт
84'
82'
Замена
С. Харпер
️️️️
А. Бен Арфа
81'
Вторая желтая
Р. Эллиот
78'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
68'
Желтая карточка
Р. Эллиот
52'
Замена
Д. Перч
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Мбиа
46'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Босингва
46'
Желтая карточка
С. Мбиа
36'
35'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гуффран
30'
Желтая карточка
М. Уильямсон
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бен Арфа
11'
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Реми
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
5
Онуоха
2
Траоре
6
Хилл
3
Босингва
16
Дженас
30
Хойлетт
25
Мбиа
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
4-3-1-2
33
Эллиот
26
Дебюши
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
24
Тиоте
29
Кабай
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
94
Гуффран
3
Босингва
2
Фабио
2
Фабио
3
Босингва
25
Мбиа
4
Дерри
4
Дерри
25
Мбиа
30
Хойлетт
49
Таарабт
49
Таарабт
30
Хойлетт
8
Бен Арфа
22
Харпер
22
Харпер
8
Бен Арфа
24
Тиоте
24
Перч
24
Перч
24
Тиоте
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
28
Брайн Мерфи
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+