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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 13 апреля 2013
Арсенал
13.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
85'
М. Артета (П)
88'
О. Жиру
90+2'
Л. Подольски
56'
М. Тернер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
90'
+3
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 3:1!
Л. Подольски
Пас отдал
Т. Уолкотт
90'
+2
90'
Замена
С. Джексон
️️️️
А. Теттей
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Артета
85'
84'
Желтая карточка
М. Банн
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Б. Санья
80'
62'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уилшир
60'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Жервиньо
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Тернер
Пас отдал
Р. Снодграсс
Желтая карточка
Б. Санья
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
6
Александер Теттей
ОП
4
Брэдли Джонсон
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Фабиански
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
10
Уилшир
21
Рэмзи
27
Жервиньо
8
Касорла
9
Жиру
4-2-2-2
31
Банн
16
Мартин
4
Бассонг
6
Тернер
3
Уиттакер
6
Теттей
4
Джонсон
23
Снодграсс
16
Хаусон
85
Камара
27
Холт
3
Санья
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
3
Санья
27
Жервиньо
10
Подольски
10
Подольски
27
Жервиньо
10
Уилшир
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Уилшир
4
Джонсон
15
Фокс
15
Фокс
4
Джонсон
6
Теттей
11
Джексон
11
Джексон
6
Теттей
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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