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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 06 апреля 2013
Вест Бромвич
06.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
71'
Д. Моррисон (П)
20'
Т. Росицки
50'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
89'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
86'
83'
Желтая карточка
М. Артета
82'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Б. Джонс
78'
73'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Жервиньо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Моррисон
Пас отдал
Ш. Лонг
71'
70'
Красная карточка
П. Мертезакер
65'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
М. Розенберг
️️️️
Д. Томас
62'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Г. Дорранс
62'
50'
ГОЛ! 0:2!
Т. Росицки
Пас отдал
А. Рэмзи
36'
Желтая карточка
Т. Росицки
26'
Желтая карточка
А. Рэмзи
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Росицки
Пас отдал
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЛЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джером Томас
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
37
Кайледен Браун
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-5-1
12
Фостер
13
Ольссон
24
Риджуэлл
2
Джонс
36
Маколи
11
Брант
18
Дорранс
22
Якоб
7
Томас
7
Моррисон
7
Лонг
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
10
Росицки
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
27
Жервиньо
9
Жиру
7
Томас
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Томас
18
Дорранс
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Дорранс
10
Росицки
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Росицки
27
Жервиньо
4
Вермален
4
Вермален
27
Жервиньо
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
37
Кайледен Браун
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
37
Кайледен Браун
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:40 (прямая)
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