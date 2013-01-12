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Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм: обзор матча 12 января 2013
Куинз Парк Рейнджерс
12.01.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
79'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
С. Мбиа
70'
69'
Замена
К. Демпси
️️️️
Э. Адебайор
39'
Желтая карточка
М. Дембеле
25'
Замена
С. Паркер
️️️️
Сандро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4-5-1
20
Сезар
6
Хилл
5
Онуоха
17
Нельсен
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
12
Макки
4
Дерри
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
20
Доусон
14
Вертонген
2
Уокер
12
Леннон
30
Сандро
8
Дембеле
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
25
Адебайор
2
Демпси
2
Демпси
25
Адебайор
30
Сандро
8
Паркер
8
Паркер
30
Сандро
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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