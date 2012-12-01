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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 01 декабря 2012
Вест Бромвич
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
75'
Д. Уайтхэд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
Замена
К. Брант
️️️️
К. Якоб
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайтхэд
Пас отдал
М. Кайтли
64'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ч. Адам
Замена
П. Одемвингие
️️️️
З. Гера
64'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Розенберг
64'
60'
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
49'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
44'
Желтая карточка
Ч. Адам
35'
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Морис Эду
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
4-3-1-2
13
Майхилл
3
Попов
13
Ольссон
36
Маколи
18
Рид
22
Якоб
21
Мулумбу
18
Дорранс
20
Гера
9
Розенберг
7
Лонг
4-4-2
31
Бегович
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
5
Шоттон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
22
Якоб
11
Брант
11
Брант
22
Якоб
20
Гера
27
Одемвингие
27
Одемвингие
20
Гера
9
Розенберг
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Розенберг
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
16
Адам
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
16
Адам
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Морис Эду
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Морис Эду
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
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