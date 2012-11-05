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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 05 ноября 2012
Вест Бромвич
05.11.2012, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
36'
П. Одемвингие
60'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
Замена
М. Фортуне
️️️️
П. Одемвингие
83'
82'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Фокс
76'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Родригес
76'
Замена
Жули
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
71'
Замена
К. Брант
️️️️
Г. Дорранс
66'
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ш. Лонг
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ю. Мулумбу
36'
Желтая карточка
Б. Джонс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Золтан Гера
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
2
Джонс
22
Якоб
18
Дорранс
21
Мулумбу
20
Гера
7
Лонг
27
Одемвингие
4-1-1-2-2
13
Газзанига
17
Клайн
6
Фонте
13
Фокс
4
Йошида
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
11
Рамирес
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
18
Дорранс
11
Брант
11
Брант
18
Дорранс
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
27
Одемвингие
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Одемвингие
13
Фокс
23
Шоу
23
Шоу
13
Фокс
11
Рамирес
21
Жули
21
Жули
11
Рамирес
16
Родригес
24
Маюка
24
Маюка
16
Родригес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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