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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примож Архар, Матей Жунич
Дополнительные помощники:
Славко Винчич, Матей Юг
Резервный судья:
Стефан Ланнуа (Франция)

Германия - Греция

22.06.2012, Пятница, 22:45 мск Гданьск, стадион ПГЕ Арена Трансляция: "Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая) Чемпионат Европы, 1/4 финала Германия - Греция
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 3 0 0 5:2 +3 9
2. Португалия 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Дания 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Нидерланды 3 0 0 3 2:5 -3 0
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