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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Египет
Камерун - Египет: обзор матча 10 февраля 2008
Камерун
10.02.2008, воскресенье, 20:00
Кубок Африканских Наций
0 : 1
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камерун - Египет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Египет
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Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
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