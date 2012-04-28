Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Портленд
Монреаль - Портленд: обзор матча 28 апреля 2012
Монреаль
28.04.2012, суббота, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монреаль - Портленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Стэйд Олимпик
Новости команд
Все
Монреаль
Портленд
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+