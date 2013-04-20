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Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 20 апреля 2013
Кубань (ЛФЛ)
20.04.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
86'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
83'
79'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Никулаэ
75'
74'
Желтая карточка
Д. Крешич
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Бальде
70'
Желтая карточка
Д. Цораев
68'
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Ионов
64'
34'
Желтая карточка
В. Денисов
31'
Желтая карточка
Майкон
26'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
6
Давид Цораев
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
2
Шандао
31
Леандро
55
Кулик
77
Каборе
11
Букур
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
4-1-1-3-1
18
Крешич
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Обинна
59
Миранчук
11
Майкон
14
Н'Дойе
71
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
71
Попов
11
Ионов
6
Цораев
6
Цораев
11
Ионов
6
Бальде
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Бальде
59
Миранчук
10
Григорьев
10
Григорьев
59
Миранчук
11
Майкон
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Майкон
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
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Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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